Училищен автобус катастрофира на кръстовище в село Тошевци. Леко е пострадала 13-годишна пътничка, съобщиха от Областната Дирекция на МВР във Видин.

В сряда сутринта училищен автобус, неспазвайки пътен знак, навлиза в кръстовището и удря движещ се с несъобразена с пътните условия скорост лек автомобил с видинска регистрация, шофиран от 19-годишен жител на град Грамада.

Пострадалата е транспортирана във видинската болница, предава БТА.

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При прегледа лекарите са констатирали охлузни рани по корема и долен крайник. Момичето е освободено за домашно лечение. Образувано е досъдебно производство.

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