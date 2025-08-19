Учебните планове ще се променят най-рано през следващата година

Промяна на учебните планове ще има най-рано от следващата година. От септември няма да има промяна в часовете по професионална подготовка. Това стана ясно от среща между министрите на туризма и на образованието Мирослав Боршош и Красимир Вълчев с представители на Асоциацията на професионалните гимназии по туризъм.

„Искам да подчертая ясно – няма да има промяна в броя на часовете по професионална подготовка за тази учебна година. Учебните планове остават в сегашния си вид, а предложените изменения са само на концептуален етап и се отнасят, най-рано, за учебната 2026-2027 г. Най-важното е да намерим балансиран подход, който да съчетае професионалната подготовка с общообразователното обучение и да гарантира добра реализация на младите хора“, заяви Вълчев, цитиран от БГНЕС.

Образователният министър поясни, че публикуваните материали са за предварително обсъждане и не представляват окончателен вариант или проект на нормативен документ.

„Министерството на образованието и науката заедно с училищата ще търсят баланс на професионалната подготовка и общообразователното обучение, така че да се постигне баланс между широкия спектър от компетентности и изискванията на пазара на труда", добави министърът и поясни, че не се предвижда практическата подготовка да се намалява.

И Боршош, и Вълчев дадоха заявика, че развитието на туризма изисква добре подготвени кадри, а това може да бъде постигнато чрез балансиран и устойчив подход в образователната политика.

От Асоциацията на професионалните гимназии по туризъм изразиха своите притеснения, че евентуално намаляване на часовете в професионалните профили би ощетило подготовката на учениците и подчертаха значението на специализираната насоченост за качеството на кадрите в туризма. Те заявиха своята готовност да участват в експертен разговор за търсене на балансирано решение, което да даде перспектива на гимназиите им и конкурентоспособност.