Турският външен министър назначава Мехмет Саит Уянък като посланик в София. Той ще наследи поста на Айлин Секизкьок.

Външният министър на Турция Хакан Фидан е обявил имената на новите посланици, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БНР.

In #Moscow, we followed up on issues discussed in Antalya w/FM Sergey #Lavrov of #Russia.



Our top priority is to end the war in #Ukraine as soon as possible. We hope that peace & stability prevail again in our region. pic.twitter.com/nAQ3dy2fsI