В понеделник в Гранитната зала представители на правителството, работодателите и синдикатите ще обсъдят две ключови теми – промените в Кодекса на труда и размера на минималната работна заплата.
Законопроектът за изменения в Кодекса на труда е внесен от Деница Сачева и група народни представители. Очаква се дебатите да засегнат важни въпроси за работещите и бизнеса.
В дневния ред е включен и проект на постановление на Министерския съвет, който ще определи какъв ще бъде размерът на минималната заплата в страната от 1 януари 2026 г. Предложението е внесено от министъра на труда и социалната политика.
Решенията, които ще се вземат днес, ще имат пряко отражение върху доходите и трудовите права на стотици хиляди работещи българи.
