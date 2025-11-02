dalivali.bg
Трима мотористи са в болница след катастрофа във Врачанско

Единият мотоциклет навлязъл в насрещното движение при десен завой и се блъснал почти челно с движещите се един след друг два мотора

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:08 ч. 02.11.2025 г.

Трима мотористи са настанени в болница в София след катастрофа край село Елисейна, станала на 1 ноември, съобщават от полицията във Враца. Те са с множество травми и фрактури по телата и са транспортирани в "Пирогов". 

Катастрофата е станала около 15:28 часа след тунела на село Елисейна, в посока Лъкатник.

Тежка катастрофа в Добрич: 22-годишен мотоциклетист е с опасност за живота

Мотоциклет, управляван от 26-годишен мъж от Перник, навлязъл в насрещното движение при десен завой и се блъснал почти челно с движещите се един след друг два мотора.

Единият е бил управляван от 27-годишен мъж, а вторият - от 32-годишен. И двамата са от София.  

Тримата мотоциклетисти са дали отрицателни проби за алкохол. По случая е образувано досъдебно производство.

Две катастрофи с мотоциклетисти станаха тази сутрин в Стара Загора

За месец септември във Врачанска област са регистрирани 70 пътнотранспортни произшествия, от които 17 са тежки. При тях са загинали двама души.

В сравнение със същия месец на предходната година пътните инциденти са с един по-малко, а загиналите са с двама повече. 

