Тежка катастрофа в Добрич: 22-годишен мотоциклетист е с опасност за живота

Момчето е с фрактура на черепа, в много тежко състояние

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:19 ч. 05.10.2025 г.

Мотоциклетист на 22 години е в тежко състояние след катастрофа в Добрич, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен тази нощ в 3:30 часа. Инцидентът е станал на бул. „Трети март“, в района на бензиностанция, намираща се в Добрич.

Мотоциклет "Ямаха" е бил управляван от 22-годишен неправоспособен водач, който губи контрол и се блъска в стълб. В резултат на инцидента мъжът е настанен в добричката болница с фрактура на череп и с опасност за живота.

Кола се вряза в тълпа във Варна по време на състезание, има загинал (ВИДЕО)

Пострадал е и още един мъж, който се е возил на мотоциклета. Той също е настанен в болницата, но е без опасност за живота.

На водача са взети кръвни проби за установяване на евентуална употреба на алкохол и наркотични вещества.

Тази седмица полицията в област Добрич установи двама водачи с над 2 промила алкохол, единият от които бе предизвикал катастрофа.

TW FB M
Тагове:
Кола се вряза в тълпа във Варна по време на състезание, има загинал (ВИДЕО)

Mайка и бебето ѝ с изгаряния заради откъснат маркуч с вряла вода

Чичото на блъснатия с АТВ Марти - Юлиян Здравков, пострадал от водното бедствие (ВИДЕО)

Пускат движението по новия 10-километров участък от АМ „Хемус“

Долни Богров гони нежелан свещеник

