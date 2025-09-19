Две катастрофи с мотоциклетисти станаха тази сутрин в Стара Загора, съобщиха от полицията в града.

Първият сигнал е получен минути преди 8 часа за пътен инцидент на кръстовището на ул. "Гурко" и ул. "Иван Мирчев".

По първоначална информация са се сблъскали лек автомобил, управляван от 36-годишен мъж, и мотоциклет, управляван от 68-годишен мъж.

Пострадал е мотоциклетистът, оказана му е медицинска помощ и е освободен.

Вторият инцидент е станал минути по-късно на кръстовището на бул. "Славянска" и бул. "Митрополит Методий Кусев".

По първоначална информация са се сблъскали мотоциклет, управляван от 38-годишна жена и лек автомобил, управляван от 35-годишен мъж.

Пострадала е мотоциклетистката, оказана ѝ е медицинска помощ и е освободена.

Водачите и при двата инцидента са тествани за употреба на алкохол и са отчетени отрицателни резултати.

