Софийска районна прокуратура повдигна обвинения на трима мъже за имотни измами, при които е причинена вреда в размер на 120 000 лева.

Двама от мъжете са заблудили различни лица, че са упълномощени да продават имоти в „Студентски град“.

За целта са използвани два фалшиви официални документа - решения на общинска служба „Земеделие“ за възстановяване на имоти за наследници и на един частен документ - договор за покупко-продажба от 1956 г.

Тримата мъже добили промяна на отразената в кадастралните карти и регистри собственост върху недвижими имоти в местността „Убреща“ в ж.к. „Студентски град“ с обща площ около 2000 кв. м.

След това те се сдобили със скици на имотите, в които името на мним собственик било вписано в кадастралната карта. Трите обвинени лица са използвали многократно пред различни служби фалшиви документи.

Чрез въпросните документи тримата заблудили много хора, че трети лица са реалните собственици на имота и могат да го продават. По този начин обвиняемите нанесли имотна вреда на две лица в особено големи размери, а именно 120 000 лева.

Двама от мъжете са с повдигнати обвинения за осъществяването в съучастие на шест отделни престъпни посегателства, а третият мъж – на две отделни документни престъпления с цел имотна облага.

В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи. Предстои делото да започне в Софийския районен съд.

