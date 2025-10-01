Измами с имоти „на зелено“ в столицата. В Софийската районна прокуратура през последните дни са постъпили няколко сигнала от потърпевши.

Според разследващите - измамата е действала между 2021 и 2024 година.

През този период продавачите са прекратявали едностранно предварителните договори за купуване на жилища, като по този начин... са нанесени вреди на жертвите за десетки хиляди евро.

Възложени са проверки на множество институции.

„Колко са дружествата и между тях има ли общо - това ще изясним, има такива данни и ще проверим. НАП трябва да извърши задълбочена ревизия. Установили сме 5 досега. Сигурно ще са и повече“, каза Николай Николаев, говорител на Софийската районан прокуратура.

„Следва да видим профила на дружествата, свързаните лица. Ще се обърне внимание на механизма на извършване и на финансови потоци“, добави Делян Динев - „Икономическа полиция“, СДВР.

