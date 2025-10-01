Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност трима мъже, граждани на Грузия, за серия от домови кражби.

Събраните до момента доказателства сочат, че в периода от 28 май до 23 септември тази година в условията на продължавано престъпление, обвиняемите Т.И., А.Б. и И.М. са извършили кражби от пет жилища в столичните квартали "Гоце Делчев" и „Хаджи Димитър“. От домовете са откраднати пари, бижута и вещи на обща стойност от 23 795,94 лева.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 10 години.

Предвид възможността да се укрият, тъй като нямат постоянен адрес за пребиваване на територията на Република България, Т.И., А.Б. и И.М. са били задържани за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с доводите на наблюдаващия прокурор и е наложил на тримата обвиняеми „задържане под стража“.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK