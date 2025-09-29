Окръжната прокуратура в Пазарджик привлече като обвиняем и задържа 48-годишен мъж от Пещера за жестоко убийство на негова съседка. Престъплението е извършено на 27 септември и се квалифицира като умишлено убийство.

Сигнал за трагичния случай е подаден на телефон 112 около 12:20 ч. На място веднага са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Медиците са констатирали смъртта на 62-годишната жена, настъпила след множество прободно-порезни рани в областта на корема, гърдите и лицето.

Разследването до момента сочи, че няколко часа преди това обвиняемият П.Б. отишъл до дома на пострадалата и изчакал съпругът ѝ да напусне за работа. Докато жената се намирала на двора, той проникнал в една от стаите и взел пари и мобилен телефон.

Няколко минути по-късно, когато тя се върнала, между двамата избухнал конфликт. В хода на разправията мъжът взел кухненски нож от шкаф и нанесъл смъртоносните удари. Размерът на отнетата сума се уточнява.

Извършителят е задържан от служители на Областната дирекция на МВР в Пазарджик няколко часа след престъплението. С постановление на наблюдаващия прокурор той е арестуван за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

