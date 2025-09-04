Телевизионната премиера на "Traitors: Игра на предатели" идва в ефира на bTV с два вълнуващи епизода на 16 и 17 септември от 20:00 ч.

Стратегия, доверие и приятелство ще се превърнат в оръжия и изпитания за 25 известни личности под зоркия поглед на Владимир Карамазов.



Още в началото водещият ще зададе ритъма на психологическата битка и ще определи кои и колко ще са първите "предатели".

Всеки ден участниците ще трябва да работят заедно като отбор в грандиозни мисии.



Всяка една задача ще им носи финансов стимул и път към натрупване на награден фонд, чийто максимален размер е 150 хиляди лева.

