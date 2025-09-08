dalivali.bg
Трафикът в последния почивен ден: Значително движение и ограничение за тирове

За изминалата нощ са засечени над 470 нарушения за средна скорост в страната

Публикувано в  09:33 ч. 08.09.2025 г.

Очаква се засилен трафик в последния от трите почивни дни. Натоварено ще е движението по магистралите, както и в района на Кресна.

„Очакваме към обяд и следобед да се натовари значително движението, с оглед на интензивното движение, на което бяхме свидетели в петък и събота, когато основните пътни артерии, особено към Гърция, бяха със затруднено движение“, каза гл. инспектор Лъчезар Близнаков от Главна дирекция „Национална полиция“ по време на брифинг пред медиите.

И уточни, че днес в района на Симитли, в началото на АМ „Струма“ е организирано реверсивно движение. Осигурени са две ленти в посока София, а като обходен маршрут може да се използва пътя през ГКПП „Илинден“ и през Гоце Делчев, където движението е значително по-малко.

А днес от 12:00 ч. до 20:00 ч. започва ограничаването на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистралите в страната. това обхваща „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

По отношение на нарушенията за средна скорост, за изминалото деномощие за засечени над 3700 такива. Само през нощта, от 00:00 до 07:00 ч. нарушенията са над 470.

Гл. инспектор Лъчезар Близнаков уточни, че тези цифри не са стряскащи.

