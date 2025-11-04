"Топлофикация София" започва пускането на отоплението, заради очакваното захлаждане през следващите 10 дни.

От дружеството напомнят на клиентите да приключат всички ремонти на вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Клиентите трябва да отворят на максимална степен регулиращите вентили на радиаторите си.

Междувременно - не е ясно по каква формула ще се изчислява отоплението на сградната инсталация. За това предупреждава омбудсманът Велислава Делчева в предаването "Тази сутрин" пред bTV.

Припомняме ви, че според съда на Европейския съюз, досегашната формула за изчисляване на дялово потребление не дава прозрачност при отчитането на индивидуалното потребление. Омбудсманът поиска спешни мерки по отношение на правния вакуум и заяви, че към момента не би следвало да се начислява сградна инсталация.

"В момента има правен вакуум и топлинните счетоводители нямат основание и схема, по която да извършат това нещо. ВАС на 12 септември спря – той каза: Тази формула не трябва да бъде използвана", казва омбудсманът Велислава Делчева.

