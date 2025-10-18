35-годишната Клеър Бътън от Есекс е осъдена на доживотен затвор заради убийството на сина ѝ. Жената отнела живота на своя петгодишен син Линкълн през декември 2024 г., момчето било с аутизъм. Престъплението е извършено в дома им в Саут Окендън.

Бътън признава, че е задушила детето си с възглавница, след като чула „тъмен, дълбок, страшен мъжки глас“, който ѝ заповядал да убие и него, и себе си.

Защитата обясни, че жената е страдала от тежка депресия, влошена от грижите за невръстния ѝ син, който не говорел, но бил любвеобилен и силно привързан към нея. Малко преди смъртта си момчето я хванало за ръка и я помолило да гледат влаковете от прозореца - любимото му занимание.

След деянието Клеър се обадила на спешния телефон, твърдейки, че ще вземе свръхдоза, но не споменала, че детето е с нея. Когато съпругът ѝ се прибрал от работа, открил Линкълн мъртъв и жена си в безсъзнание до него. До телата им имало бележка: „Той не се вписва в този свят, а където не се вписва той, не се вписвам и аз.“

Съпругът ѝ свидетелствал, че Клеър е била „най-добрият човек“, но е „воювала с демони“. По думите му синът им бил неразделен от майка си и я следвал навсякъде „като сянка“. В последните седмици жената се чувствала все по-изтощена от грижите за момчето, което често изпадало в истерии и имало трудности с общуването.

Психиатър, изслушан от съда, потвърди, че Бътън е страдала от депресия и психотични симптоми, но заяви, че не е била в напълно невменяема, за да се оневини за деянието ѝ. Съдия Саманта Лий определи случая като „наистина съкрушителен“ и добави, че жената е потърсила помощ, но системата не е успяла да я подкрепи навреме.

Клеър Бътън ще може да поиска условно освобождаване след минимум девет години.

