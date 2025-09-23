Жена от Нова Зеландия е призната за виновна за убийството на двете си деца, чиито тела бяха открити в куфар, съобщи Би Би Си.

Случаят нашумя през 2022 г. и шокира страната.

44-годишната Хакюнг Лий беше осъдена за убийство от Висшия съд на Окланд във вторник, след двуседмичен процес. Тя пледира невинна.

Адвокатите на Лий обявиха, че тя е била невменяема по време на убийството, което се е случило месеци след смъртта на съпруга ѝ от рак. Според обвинението обаче действията ѝ са били премерени.

Телата на децата ѝ бяха открити през 2022 г. от семейство, закупило съдържанието на изоставен склад на търг в Окланд. Смята се, че са били съхранявани там в продължение на няколко години.

Лий беше арестувана в Улсан, Южна Корея, през септември 2022 г. и екстрадиран в Нова Зеландия по-късно същата година.

По време на съдебния процес беше установено, че по телата на децата няма следи от травми и вероятно са убити чрез отравяне с медикаменти.

Защитата твърди, че психичното здраве на Лий се е влошило след смъртта на съпруга ѝ през 2027 г. и тя е стигнала до убеждението, че е най-добре всички да умрат заедно. Това я накарало да се опита да убие себе си и децата си с антидепресанти, но сбъркала дозата. Когато се събудила, децата ѝ били мъртви. Въпреки че е убила децата си, тя „не е виновна за убийство поради невменяемост“, твърди адвокатът ѝ.

Според прокуратурата Лий е демонстрирала рационално мислене, като е скрила останките на децата, променила е името си и се е преместила обратно в Южна Корея.

Прокуратурата обяви, че убийствата са били „егоистичен акт, с който тя се е освободила от бремето на самото родителство“.

Във вторник Лий беше с наведена глава и не реагира, когато журито произнесе присъдата, която дойде след около три часа обсъждане. Очаква се присъдата ѝ – доживотен затвор, да бъде произнесена през ноември.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK