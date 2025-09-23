Течове и недовършени тоалетни след ремонт за над 200 000 лева - сигналът е от училищното настоятелство на 26-о училище в София.

Защо седмица след 15 септември над 580 ученици ползват само две работещи тоалетни за 5 етажа?

От юли тази година тоалетните на столичното 26. СУ "Йордан Йовков" са променени.

Кадрите обиколят социалните мрежи и показват резултата от близо тримесечен ремонт за над 207 хил. лева. Сигналите идват от училищното настоятелство, които ни показват проблемите.

„Аз съм снимала само в етажите, които се водят завършени. Ето как са залепени плочките, как са обръщани. Вижда се дупката около кранчетата, те самите не работеха“, коментира Антоанета Иванова, председател на училищното настоятелство на 26. СУ "Йордан Йовков.

По думи на директора - ремонтът отдавна закъснява.

„Обещанията бяха, че ремонтът ще приключи на 20.08, след това на 30.08, след това до 12. Септември“, казва Пролетка Николова.

Търсим фирмата-изпълнител, но не получаваме отговор от тях. От районната администрация, възложителят на проекта, обясняват за bTV, че цялата сума за ремонта все още не е преведена и че финалният оглед ще направи специална комисия.

"Обектът ще се предаде, само след като всички от комисията одобрят финалния вариант на ремонта", се посочва в позиция на район "Витоша".

Днес, седмица след 15. септември все още има тоалетни в 26. училище, които изглеждат по този начин.

"Ремонтът не може да бъде качествено приключен, защото не е качествено започнал", посочва Антоанета Иванова.

Ремонтните дейности все още продължават.

