Ремонтирани за над 200 000 лева тоалетни в столично училище възмутиха родителите (СНИМКИ)

Ремонтирани училищни тоалетни за над 200 000 лева в столично училище възмутиха родителите на ученици. В социалните мрежи те споделиха снимки и видео от „основния ремонт“ на тоалетни в 26 СУ „Йордан Йовков“ в столичния квартал „Княжево“.

Тоалетна тип клекало, уплътнена с монтажна пяна и найлон, течове от тръби и странно монтиран гипсокартон са само малка част от първите впечатления.

Представители от столичния район „Витоша“ РДНСК, Дирекция “Обществено строителство”, Дирекция “Образование” към Столична община и Директора на 26-то училище са направили съвместна проверка на санитарните помещение.

От администрацията на района посочват, че „има да се правят корекции и довършителни дейности“, а средствата няма да бъдат изплатени, докато „не се свърши качествено работата“.

