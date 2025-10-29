С голям концерт в зала Асикс Арена, в София - утре вечер супер-група "Фондацията" ще празнува Деня на българския рок.



На сцената, освен Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански, ще бъдат още групите Сигнал, Б.Т.Р и Тангра, както и последният "Щурец" - Валди Тотев.

Всички заедно ще отбележат и рождения ден на големия Кирил Маричков.

Концертът няма да бъде заснеман и не може да бъде повторен - затова единственият шанс на истинските ценители на хубавата българска музика е да присъстват на него.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK





