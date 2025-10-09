Супергрупата "Фoндацията" с мащабен концерт на 30 октомври в "Асикс Арена". Събитието отбелязва Деня на българския рок?

"Ние ще споделим сцената с още изпълнители като нашите приятели "Тангра", БТР, "Сигнал". Всеки от нас е вдъхновен и се е учил от Кирил Маричков", споделя Добрин Векилов-Дони.

Какво искате да почувства публиката, като слуша "Фондацията" след 10-15 години?

"За мен най-важното е хората да послушат истинска музика, която извира отвътре, която е написана честно и откровено, която, надявам се, няма давност", казва Иван Лечев.

Цялото интервю с музикантите може да гледате в предаването COOL..T в събота от 16:00 часа.

