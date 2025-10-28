"Предлагаме Зелена зона за Студентски град, за да се разчертаят паркоместа и най-накрая да има ред и контрол по улиците - това е желанието на жителите и кмета на района, които подкрепят ясно въвеждането."
 
Това написаха във фейсбук от Спаси София. Доводите им: 
 
"Ситуацията в Студентски град сега е кошмарна - паркирането в зелените площи разнася кал навсякъде, колите, спиращи по тротоарите ги разбиват и средата е далеч от поощряваща академичното израстване.
 
Това е резултатът от липсата на регулирано паркиране във всеки квартал, като горното се потвърждава многократно вече от жителите и кмета на района. Време е паркирането в града да се регулира!"

