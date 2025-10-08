Въпреки застудяването столичната „Топлофикация“ не планира да пуска парното. Причината - няма прогноза за трайно застудяване.



От дружеството посочват, че трябва да има прогноза за трайно застудяване, а такава няма.

Майка на четвъртокласник ни показва как синът ѝ учи в клас с яке. Затова Ана Лалкова взема печка и я предлага на класния ръководител.



Парното ще бъде пуснато, ако среднонощните температури са под 12 градуса и НИМХ прогнозира трайно застудяване.

На този етап, казват от дружеството, „данните показват, че трайно застудяване не е налице“.



Според синоптиците, седнонощните температури и в момента са около и под 12 градуса. Затоплянето се отлага за след 20 октомври.



Все пак, „Топлофикация“- София може да пусне извънредно парното в училищата след писмено искане от упълномощено лице. Другият вариант е повече родители да последват примера на Ана и да донесат и печка в клас.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK



