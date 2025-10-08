dalivali.bg
В обсега на ТОЛ камерите: Записи на близо 38 000 нарушители са изпратени на МВР

В обсега на ТОЛ камерите: Записи на близо 38 000 нарушители са изпратени на МВР

Войници от Националната гвардия на САЩ може да бъдат разположени в Мемфис

Войници от Националната гвардия на САЩ може да бъдат разположени в Мемфис

Руски милиардери срещу държавата на Путин: Централната банка обвини властта в нарушение и заграбване на активи

ГДБОП разби престъпна група за трафик на мигранти, седем души са арестувани

През 2015 г. има сигнал за застрояване на реката в "Елените", проверка обаче не открива дейности

Окръжната прокуратура във Велико Търново поема разследването за побоя над директора на полицията в Русе

Трима младежи загиват в горяща Tesla, след като вратите ѝ блокират и не могат да излязат

Българин предизвика тежка катастрофа в Хърватия, има загинал и ранени (СНИМКИ, ВИДЕО)

Полиция влезе в община Несебър и РДНСК в Бургас (СНИМКИ И ВИДЕО)

„Честит рожден ден, г-н президент!“: Путин бе поздравен с три билборда в Ниш
България

Синоптиците с нови предупреждения: За седем области в Северна България е обявен червен код

В три области е обявен оранжев, в още три - жълт

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:13 ч. 08.10.2025 г.

Синоптиците с нови предупреждения за времето в страната.

Остава в сила предупреждението за значителни валежи до полунощ.

Кодът е обновен - за седем области в Северна България е обявен червен код, за три – оранжев, и за още три – жълт.

Най-сериозни количества дъжд се очакват в северните райони, където времето ще остане дъждовно и ветровито.

Предстои и усилване на вятъра от запад-северозапад в Източна България. Утре сутринта валежите постепенно ще спират, най-късно в североизточните и югоизточни райони.

Борисов за кризата с боклука: Кметът да идва веднага – 100 - 200 милиона, без обществена поръчка, каквото пожелае (ВИДЕО)

Четири пъти на ден ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София

Борисов за "Елените": Застроеното в деретата да се събаря. Мирчев: Той раздаде плажовете на приятелите си от СИК

Хотели върху реката: Съществени нарушения при строежите в „Елените“, документите са „потънали“

Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, евакуирани са жена и петчленно семейство (СНИМКИ)

Тази сутрин
Рекорден интерес към маратона в София: 8000 участници от 66 държави застават на старта този уикенд
Библиотеката на "Софийския университет" има 3 милиона книги - коя е най-ценната от тях?
1% от хората боледуват: Млад мъж има нужда от средства в борбата с рядък и агресивен рак
Лице в лице
На фокус: Данъчна реформа
Докога ще вали и трайни ли са промените на климата у нас?
Протест на младите лекари и специализанти
Тази събота и неделя
Вкусна неделя
Рок за три поколения
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
В главната роля: Стефан Командарев
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Река няма - върху нея - хотели