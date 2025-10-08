Синоптиците с нови предупреждения: За седем области в Северна България е обявен червен код

Синоптиците с нови предупреждения за времето в страната.
Остава в сила предупреждението за значителни валежи до полунощ.
Кодът е обновен - за седем области в Северна България е обявен червен код, за три – оранжев, и за още три – жълт.
Най-сериозни количества дъжд се очакват в северните райони, където времето ще остане дъждовно и ветровито.
Предстои и усилване на вятъра от запад-северозапад в Източна България. Утре сутринта валежите постепенно ще спират, най-късно в североизточните и югоизточни райони.
