Синоптиците с нови предупреждения: За седем области в Северна България е обявен червен код

Синоптиците с нови предупреждения за времето в страната.

Остава в сила предупреждението за значителни валежи до полунощ.

Кодът е обновен - за седем области в Северна България е обявен червен код, за три – оранжев, и за още три – жълт.

Най-сериозни количества дъжд се очакват в северните райони, където времето ще остане дъждовно и ветровито.

Предстои и усилване на вятъра от запад-северозапад в Източна България. Утре сутринта валежите постепенно ще спират, най-късно в североизточните и югоизточни райони.