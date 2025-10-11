Протест под надслов „Гласът на народа срещу насилието над деца“ се провежда пред Съдебната палата в София. Около 11 ч. граждани се събраха, за да изразят подкрепата си за правата на децата и за тяхната по-добра защита. Събитието е организирано във Фейсбук от инициативата „Ние не мълчим“.

Постоянно видеонаблюдение във всички детски градини и училища, със съхраняване на записите минимум шест месеца е едно от исканията на протеста, което е посочено от организаторите, каза съорганизаторът на протеста в София Рая Иванова, цитирана от БТА.

Обучения и тестове за педагозите е друго предложение. Национален публичен регистър на осъдените педофили също е сред исканията на протестиращите. „Протестът е национален и искаме да покажем, че не мълчим“, каза още Иванова.

Протестиращите пред Съдебната палата носеха плакати с надписи „Учителят трябва да възпитава, не да травмира“ и „Насилието днес води до насилие утре“. От „Ние не мълчим“ призовават за справедлива присъда и прозрачен процес по разследването за насилие над дете в детска градина в Каблешково.

В началото на месеца по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство по случая бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

