Столичната община започва реконструкция на язовир „Иваняне-2“, съобщава кметът на София Васил Терзиев. По думите му София няма проблем с водата, но не трябва да се допуска да стигне до режим.

„Всички виждаме какво се случва в много други места в България – безводие, липса на план и безхаберие. Ние в София нямаме право да чакаме и да се надяваме някой друг да реши проблемите. Длъжни сме да действаме отговорно и проактивно – защото водата е безценен ресурс, а и защото всяка стотинка на хората трябва да се харчи разумно“, посочва Терзиев.

Снимка: Столична община

Той уточнява, че преди две години държавата е планирала ремонт на яз. „Иваняне-2“ за над 2 млн. лв. по линия на Държавната консолидационна компания, но до такъв не се е стигнало. „Вместо това решихме да поемем отговорността сами, заявява Васил Терзиев.

Той информира, че Общината започва реконструкцията на язовира със средства от бюджета на СО – за три пъти по-малко пари (743 810 лв.), но със същия резултат. „Това е начинът да покажем, че може да се работи ефективно, прозрачно и в интерес на хората“, коментира Терзиев.

По думите му, сегашното състояние на язовира е опасно – полуразрушен преливник, компрометирана стена и неработещ изпускател. „Това създава реална опасност за хората в районите „Люлин“ и „Банкя“. С реконструкцията ще подсигурим укрепване на стената, нов преливник и изпускател и модерна система за контрол“, информира кметът.

Терзиев посочва още, че се работи и по всички останали язовири, за които отговаря общината. Два от тях са неизползваеми и настояваме държавата да вземе решение за ликвидацията им. „На тези в експлоатация правим текущи ремонти, почистваме речните корита и поддържаме стените“, пише Терзиев.

