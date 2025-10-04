6 месеца след като 6-годишният Ангел загуби живота си след лечение на зъби в частна клиника в Пловдив, близките излязоха на протест.

С обвинение за смъртта на детето е анестезиологът, който е на свобода срещу парична гаранция от 3000 лв.

Родителите искат неговото задържане и затварянето на клиниката, в която след 4-часова интервенция под пълна упойка детето им изгуби живота си.

Делото обаче все още не влязло в съда. От държавното обвинение съобщиха, че досъдебното производство е във финална фаза, чака се комплексната съдебномедицинска експертиза, за да се произнесе прокурора.

„Този анестезиолог за мен трябва да бъде съден за умишлено убийство, защото с ясното съзнание е сложил пет пъти по-голямо количество на детето ми и си тръгна, знаейки какво е направил“, каза пред bTV Магдалена Райчева, майка на починалото момче.

