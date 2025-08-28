dalivali.bg
Спор между общината и държавата след приключения ремонт по надлеза над „Бакърена фабрика“

Изграждането на моста струва 19 милиона, но общината твърди, че тези пари не са им платени

Антоан Златков Антоан Златков

Публикувано в  12:22 ч. 28.08.2025 г.

След 10 месеца ремонт пуснаха движението по надлеза над „Бакърена фабрика“ в столицата. Това стана след инспекция на Столичната община.

Надлезът е с дължина 700 метра, подменено лед осветление, положени хидроизолации, преместен магистрален водопровод и нова газова инсталация. С новия мост, ще се затворят подходите към стария надлез в района, който също ще бъде обновен, казаха от Столичната община. Това ще облекчи трафика, гарантира заместник-кметът по строителство Никола Лютов.

Изграждането на моста струва 19 милиона. Парите са по програма за финансиране на общините с пари от държавният бюджет, които се отпускат от регионалното министерство.

Общината обаче твърди, че тези пари не са им платени. И обвини регионалното министерство.

„Искам да призова колегите от МРРБ, да проявят отговорност към гражданите на София, ние сме подали много отдавна споразумение за финансирането на обекта, което дори не е сключено и това е поредният обект на СО, който приключва, не просто преди да сме взели каквото и да било финансиране, а преди да имаме сключено споразумение. Към момента не е платено нито по този обект, нито по „Опълченска“, нито по „Стамболийски“. Не виждам саботаж, виждам несвършена работа от страна на министерството“, каза още Никола Лютов.

Снимка: bTV

От регионалното министерство казаха за bTV, че финансирането на всеки проект по общинската програма изисква съответната документация.

В случая с надлеза в „Бакърена фабрика“ има разминаване в подадената задължителна документация, включително и промяна в размера на финансирането, а такава документация все още не е представена на министерството от страна на Столичната община.

