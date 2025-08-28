Спор между общината и държавата след приключения ремонт по надлеза над „Бакърена фабрика“

След 10 месеца ремонт пуснаха движението по надлеза над „Бакърена фабрика“ в столицата. Това стана след инспекция на Столичната община.

Надлезът е с дължина 700 метра, подменено лед осветление, положени хидроизолации, преместен магистрален водопровод и нова газова инсталация. С новия мост, ще се затворят подходите към стария надлез в района, който също ще бъде обновен, казаха от Столичната община. Това ще облекчи трафика, гарантира заместник-кметът по строителство Никола Лютов.

Изграждането на моста струва 19 милиона. Парите са по програма за финансиране на общините с пари от държавният бюджет, които се отпускат от регионалното министерство.

Общината обаче твърди, че тези пари не са им платени. И обвини регионалното министерство.

„Искам да призова колегите от МРРБ, да проявят отговорност към гражданите на София, ние сме подали много отдавна споразумение за финансирането на обекта, което дори не е сключено и това е поредният обект на СО, който приключва, не просто преди да сме взели каквото и да било финансиране, а преди да имаме сключено споразумение. Към момента не е платено нито по този обект, нито по „Опълченска“, нито по „Стамболийски“. Не виждам саботаж, виждам несвършена работа от страна на министерството“, каза още Никола Лютов.

От регионалното министерство казаха за bTV, че финансирането на всеки проект по общинската програма изисква съответната документация.

В случая с надлеза в „Бакърена фабрика“ има разминаване в подадената задължителна документация, включително и промяна в размера на финансирането, а такава документация все още не е представена на министерството от страна на Столичната община.

