Младежите, пострадали в катастрофа до Монтана, са транспортирани с хеликоптери до София, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ). Дежурните екипи от оперативните бази в София и Сливен осъществиха две последователни мисии.

В Координационната централа на ЦСМПВ е получен сигнал за искане на въздушен транспорт на двете момчета, пострадали при тежко пътнотранспортно произшествие край Монтана в неделя вечер.

Първоначално момчетата са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев“ в Монтана в тежко състояние, с множество травми и са поставени на командно дишане.

Благодарение на усилията на медицинските екипи и след извършване на поредица от интервенции, състоянието на пациентите е стабилизирано, което позволява транспортирането им по въздух. Лечението на пострадалите ще продължи в "Пирогов".

Първият хеликоптер е излетял от регионалната база в София, а вторият от регионалната база в Сливен.

Те са извършили полетите до Монтана и са транспортирали двете момчета до площадката на Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина", откъдето са поети от реанимационни екипи на Центъра за спешна медицинска помощ - София.

Мисиите са координирани със съдействието на Министерството на здравеопазването и Министерството на транспорта и съобщенията.

