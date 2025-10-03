Екипът на bTV в курорт "Елените" успя да заснеме на живо в извънредната емисия новини спасителна акция на мъж, който бе отнесен от приличната вълна.

Водолази с въжета успяха да изкарат мъж, блокиран от приливната вълна. Твърди, че е бил блокиран около 25 минути.

"Не е страшно, когато има организация. Трябваше да се организираме. Ние тръгнахме с багера да помагаме, но тръгна вълната. Казах на багериста да тръгваме, но той каза - хайде, ще се опитаме. Оттам стана цялата работа. Наша грешка", каза спасеният мъж.

Пред камерата ни той каза, че има още доста останали хора, блокирани от стихията и неевакуирани.

