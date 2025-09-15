Планинските спасители от Дупница свалиха от Рила добре подготвен планинар, който е получил инфаркт в района на езерото Бъбрека. Акцията е осъществена с участието на медицинския хеликоптер на ЦСМПВ.

Мъжът е местен възрастен планинар. От ПСС казват, че е бил добре подготвен. Въпреки усилията на ПСС Дупница и д-р Николай Николов от Плевен, който е оказал подкрепа на място, обаче мъжът е починал.

Мартин Джокин от ПСС Дупница припомня, че дежурствата на отряда през делничните дни за този сезон приключиха. През почивните дни дежурствата продължават до края на месец септември.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK