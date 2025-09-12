София премина към електронно подписване на глобите за пътуване без билет

От септември наказателните постановления за пътници без билет вече се подписват изцяло електронно и пакетно, съобщиха от Столична община.

Това са близо 5,000 документа месечно, които досега изискваха по 2–3 дни време за подписване на кмета на София или негов заместник – всеки път на ръка, в три екземпляра, посочват от общината.

Новият процес е дигитален от край до край:

юристите и експертите от Направление „Дигитализация“ и Центъра за градска мобилност създадоха инструмент и процес за пакетно подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП);

документите вече се придвижват електронно между институциите, без физически папки и излишни пътувания;

връчването може да се извършва и по електронен път, когато нарушителят е дал съгласие за това.

Очакваният резултат е по-бързи процедури, повече прозрачност и шанс за по-висока събираемост на глобите, които в момента се изплащат едва около 30%.

Други еднотипни документи на Столична община също ще преминат към новия процес. Разработеният инструмент ще бъде публикуван като отворен код, за да могат и други общини в България да се възползват от него.

„Това е още една крачка към по-бърза, по-ефективна и по-прозрачна администрация. Вместо хиляди подписи на хартия – електронни решения, които пестят време и ресурси както на администрацията, така и на гражданите“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

