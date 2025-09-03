Билетът за столичния градски транспорт да струва 80 евроцента от догодина.

Това предлага „Спаси София“. Сегашната цена е 1,60 лв., а при превалутиране ще бъде 82 евроцента.

От партията искат всички транспортни документи да се закръглят надолу с около 1-2%. Разчетът им показва, че ръстът на пътници би компенсирал намалената цена.

Предложението ще се разгледа и гласува следващата седмица от Общинския съвет.

„В най-песимистичния сценарий говорим за около 2 млн. евро, което е абсолютно пренебрежимо на фона на стотиците милиони приходи от карти и билети“, каза Борис Бонев, председател на „Спаси София“.

