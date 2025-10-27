„В тази политическа конюнктура ГЕРБ не успя да постигне избор на Рая Назарян за председател на парламента. Сега в някаква степен има шанс да възвърне тази си позиция, която претендираше да е за него“, коментира в „Лице в лице“ социологът от „Алфа Рисърч“ Боряна Димитрова.

По думите ѝ от силните позиции – председател на парламента, президент и вицепрезидент, премиер и столичен кмет, до момента ГЕРБ държи само една – премиер.

„Една победила партия държи само една от властовите позиции, което означава и много по-малко институционални, политически и ако щете, електорални ресурси като авторитет пред избирателите“, посочи социологът.

Според Димитрова в момента ГЕРБ има шанса да държи две позиции – премиер и председател на парламента.

„На този етап изглежда, че томахавките ще бъдат заровени и че вътрешнокоалиционните отношение ще бъдат възстановени. Трудностите обаче няма да спрат“, на мнение е Боряна Димитрова.

„Ако се запази сегашната символика, че на 6 декември – една година след избора на Наталия Киселова, Рая Назарян заеме председателското място, по всяка вероятност това ще продължи една година“, каза социологът.

По думите ѝ с това, че БСП прие предложението за ротационно председателство, като че ли партията се връща в полето на малките коалиционни партньори.

Според нея най-силният лакмус какво предстои не са думите и клетвите, а как ще протекат дебатите по вота за бюджета.

