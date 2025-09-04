Пет дни след срещата с Урсула фон Дер Лайен премиерът Росен Желязков посреща в София и председателят на Европейския съвет - Антонио Коща.

Посещението е част от неговата обиколката на столиците на страните-членки на Европейския съюз.

Европейският съвет, който той председателства, събира на едно място държавните и правителствените на страните членки за заседания, на които се взимат ключови за съюза решения - като например за разширяването на съюза.

Коща пристига у нас от Букурещ, а целта на обиколката му е набелязването на политически приоритети за следващите заседания на Европейския съюз.

За България важните теми са свързани процеса на присъединяване на Северна Македония, както и средствата по механизма SAFE за инвестиции в отбраната.

Преди да оглави заседанията на лидерите в Европейския съюз , Коща е най-дълго управлявалия премиер на демократична Португалия. Неговата страна в момента преживява трагедията със смъртта на десетки в катастрофа с трамвай.

