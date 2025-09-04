Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е на посещение в България.

По време на визитата у нас той ще се срещне с българския премиер Росен Желязков.

В рамките на днешния ден Коща ще бъде и в Румъния за разговори с президента Никушор Дан.

Визитите в двете съседни държави са част от инициативата „Обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз“, която ще се проведе между 1 и 19 септември.

Целта е председателят на Европейския съвет да обсъди с европейските лидери основните политически приоритети, работните методи на Съвета и актуалната ситуация в Съюза.

Първата среща в рамките на обиколката вече се състоя на 27 август в Брюксел с белгийския премиер Барт де Вевер.

