Не спират валежите по Южното Черноморие, където наводнение в „Елените“ причини смъртта на четирима души. Ще бъдат ли допуснати хората до пострадалите си постройки?
Тази сутрин времето е по-хубаво, отколкото предишните дни. През нощта слаб дъжд.
На място все още има екипи на жандармерията и полицията, които продължават своята работа.
Тяхната основна задача е да не допускат никой да влезе в „Елените“ заради забраната за достъп до курортното селище.
Там има единствено екипи на полицията, които извършват контрол, за да се избегнат набези на крадци.
В 9 часа областният щаб ще се събере, за да бъде взето решение дали хората да бъдат допуснати до домовете си.
