След опасно шофиране без книжка: Мъж заплаши с нож разследващ полицай в Ботевград

По искане на Районна прокуратура – Ботевград рецидивист е задържан за закани с убийство спрямо длъжностно лице и шофиране без книжка на автомобил с висока и несъобразена скорост.

Инцидентът се разиграл на 25 септември в сградата на Районното управление в града. Там обвиняемият отправил заплахи за убийство към началника на сектор „Разследване“, докато многократно отварял и затварял сгъваем нож.

Заканите били по повод изпълнение на службата му - разследвания по водени досъдебни производства, и създали основателен страх, че могат да бъдат изпълнени.

Същия ден при управление на аетомобил И.Д. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Той шофирал без да притежава свидетелство за управление, с висока и несъобразена скорост.

Обвиняемият създал опасност от настъпване на инцидент, с оглед наличие на множество пешеходци, и не преустановил управлението на автомобила, въпреки подаваните от полицейски служител светлинни и звукови сигнали за спиране.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

По искането на Районна прокуратура – Ботевград спрямо обвиняемия И.Д. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.