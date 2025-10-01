Ситуационният център на МВнР уведомява, че полицейските власти в Мюнхен, са обявили тревога поради заплаха от взривове на територията на града.

Часове по-рано пожар и експлозии разтърсиха сграда в южната част на Мюнхен. Заради инцидента Октоберфест беше затворен.

От българското МВнР уточниха, че значителни са затрудненията в движението на обществения транспорт, като множество линии са затворени или пренасочени. От там препоръчват на българските граждани, намиращи се в Мюнхен, да избягват райони и събития с масово струпване на хора и да следват стриктно препоръките на местните власти.

По-рано световните агенции информираха, че организаторите на бирения фестивал са съобщили за получена „заплаха за бомба”.

Октоберфест се провежда ежегодно в близост до центъра на баварската столица на терена Терезиенвизе.

