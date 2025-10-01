Експлозиви са намерени в раницата на заподозрян за бомбената заплаха срещу Октоберфест, съобщи германската полиция, цитирана от БТА.

Заподозреният е мъртъв.

По-рано днес мюнхенската противопожарна служба съобщи, че е получила сигнал за пожар в жилище в квартал на Мюнхен.

Местни жители разказаха, че са чули експлозия и изстрели. Недалеч от горящата къща бе открит ранен човек, за когото по-късно полицията съобщи, че е починал.

Октоберфестът в Мюнхен ще остане временно затворен.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK