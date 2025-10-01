dalivali.bg
Взрив и изстрели в Мюнхен: Полицията и пожарната на крак

Организаторите на известния бирен фестивал Октоберфест съобщиха, че е получена „заплаха за бомба”

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:15 ч. 01.10.2025 г.

Еднофамилна къща в северната част на Мюнхен рано тази сутрин беше обхваната от пламъци, предаде германският вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

Мюнхенската противопожарна служба е получила сигнал за пожар в жилище в квартал "Лерхенау" в около 4:40 ч. местно време. 

Октоберфестът в Мюнхен ще остане временно затворен, съобщи германската полиция, часове след като пожар и експлозии разтърсиха сграда в южната част на града. Организаторите на бирения фестивал съобщиха на своя уебсайт, че е получена „заплаха за бомба”, предаде АФП.

Местни жители съобщават, че са чули взрив и изстрели. Няколко автомобила, паркирани близо до къщата, също са се запалили, добавя германската телевизия "Байеришер Рундфунк 24".

Полицията в Норвегия разследва експлозия в центъра на Осло

На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Силите на реда уверяват местните жители, че инцидентът не представлява заплаха за тях.

Полицията заяви, че недалеч от горящата къща е бил открит ранен човек, но засега не е ясно дали е пострадал при пожара.  

По данни на в. "Билд" на мястото на инцидента е намерено човешко тяло, но все още няма официално потвърждение на тази информация, нито на твърденията за изстрели в района.

