Начало на новия парламентарен сезон и първи работен ден за депутатите след 33 дни ваканция. Управляващите обявиха, че запазват проевропейския си курс, а опозицията - че се подготвя за петия вот на недоверие. Заявки и критики заваляха и в залата, и в кулоарите

Новият сезон започна с призив на председателя на парламента.

„Политика не се прави, за да оцелее рейтинга на който и да партиен проект или лидер, не се прави като игра със страховете на хората, а с отговорност, почтеност и отчет за реалните проблеми на българските граждани“, каза председателят на Народното събрание, Наталия Киселова.

ГЕРБ обявиха, че европейският път на България остава техен приоритет. И се обърнаха към президента.

„Бих се радвал да има партия на президента. Вижте колко е хубаво да има кой да внася вотове. Карат се за бащинството на вота не знаем от къде да се пазим. И изведнъж това трябва да го съборят да се съберат с „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ“, обяви Бойко Борисов.

Партньорите на ГЕРБ от БСП се обявиха за стабилност.

„БСП като част от съвместно управление ще продължи да бъде двигател на социалната справедливост. Нека тази седмица бъде белязана от работа не от блокажи“, каза Драгомир Стойнев.

Опозицията обяви, че ще внесе петия вот на недоверие.

„Всичко е така овладяно от един корпулентен играч. Това е режим на институционално овладяване“, каза Надежда Йорданова.

„Това е освободената държава - от тези, които я бяха завладяла - соросите“, категоричен беше Делян Пеевски.

На въпрос дали „ДПС-Ново начало“ ще продължи подкрепата си за кабинета, той отговори:

„Разбира се, докато се вършат правилните нека за държавата. Няма да позволя някой да тресе страната. От днес тече президентска кампания. Радев е вече един политик, да си направи партията“.

Идеите на „Има такъв народ“ се оказаха в сферата на изборното законодателство.

„Нашите приоритети - 100 процента машинен вот, изчистване на избирателните списъци от мъртви души и улесняване на референдумите“, обяви Станислав Балабанов.

Опозицията обяви, че парламентът е нелегитимен, а управлението е вредно за държавата.

„България се намира в смъртоносна спирала. За народа НС е сборище от крадци наркомани, сводници, обикновени мутри и дори измамници. Ще бъдем тук за вотове и нашите законопроекти, но през огромната част ще сме при нашия народ защото е крайно време парламентът да отиде при народа“, каза Костадин Костадинов.

„Това управление се провали в ключови посоки, милиарди остават блокирани, социалната политика се сведе до помощи, борбата с корупцията е само лозунг, а голяма част от страната изгоря, друга страда от безводие. Ние от АПС поемаме отговорността да бъдем различна опозиция“, коментира Хайри Садъков от АПС.

„Ние сме в безпрецедентна криза, решенията не са вашите решения… вашият глас е глас в пустиня. Предадени сме от поредните политически брокери-мръсници. Ние сме шанс вашето мнение да ехти в тази зала“, категоричен беше Радостин Василев от МЕЧ.

А Ивелин Михайлов от „Величие“ коментира:

„Тук са се събрали хора, които нямат качества на актьори от „Дързост и красота“, но правят скъпо платено шоу. Няма да участваме за разпадане на НС“.

А след декларациите депутатите започнаха работа по същество. Първа точка по искане на „Възраждане“ е предложение за референдум левът да остане единствена официална валута до 2043-та година.

