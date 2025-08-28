dalivali.bg
След 3 часа разпит: Паскал излезе от Антикорупционната комисия

Както по-рано bTV съобщи Никола Николов, който беше екстрадиран вчера от Сърбия, влезе в 10:30 тази сутрин в сградата на комисията

Владислава Тричкова Владислава Тричкова

Публикувано в  14:41 ч. 28.08.2025 г.

След 3 часа разпит Никола Николов Паскал излезе от Антикорупционната комисия без да коментира нищо. 

Както по-рано bTV съобщи Никола Николов, който беше екстрадиран вчера от Сърбия, влезе в 10:30 тази сутрин в сградата на комисията. Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция „Митници“ Петя Банкова. 

Никола Николов - Паскал на първи разпит в Антикорупционната комисия (ВИДЕО)

Рано сутринта той не отговори на журналистически въпроси дали ще дава обяснения и дали се възприема за най-големият контрабандист в държавата. 

Мярката за неотклонение в Софийски градски съд на Никола Николов ще бъде в събота, научи bTV. 

Николов е обвинен за участие в престъпна група за контрабанда. Половин час преди него в сграда влезе адв. Димитър Марковски, който потвърди, че ще защитава Николов, но отказа коментар преди разпита. 

Сърбия го екстрадира повече от година, след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

Разпитват Паскал в КПКОНПИ

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“.

С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста. 

На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато. През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.

