След 3 часа разпит: Паскал излезе от Антикорупционната комисия

След 3 часа разпит Никола Николов Паскал излезе от Антикорупционната комисия без да коментира нищо.

Както по-рано bTV съобщи Никола Николов, който беше екстрадиран вчера от Сърбия, влезе в 10:30 тази сутрин в сградата на комисията. Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция „Митници“ Петя Банкова.

Рано сутринта той не отговори на журналистически въпроси дали ще дава обяснения и дали се възприема за най-големият контрабандист в държавата.

Мярката за неотклонение в Софийски градски съд на Никола Николов ще бъде в събота, научи bTV.

Николов е обвинен за участие в престъпна група за контрабанда. Половин час преди него в сграда влезе адв. Димитър Марковски, който потвърди, че ще защитава Николов, но отказа коментар преди разпита.

Сърбия го екстрадира повече от година, след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“.

С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста.

На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато. През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.