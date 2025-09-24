dalivali.bg
Слънчево и топло в сряда, от четвъртък понижение на температурите

Максималните температури - между 23 и 31 градуса

Публикувано в  07:03 ч. 24.09.2025 г.

В сряда времето ще бъде предимно слънчево. Тази сутрин на места в низините има краткотрайни мъгли.

Максималните температури ще бъдат почти както вчера - между 23 и 31 градуса. В столицата - около 28, 31 градуса в Пловдив и 24 във Варна. Слабият до умерен вятър носи прохлада.

От утре - усилване на вятъра и понижение на температурите. Превалявания очакваме над Западна и Югоизточна България. В петък и събота - пак ветровито и по-хладно време, с валежи над Западните и Югоизточните райони.

Към неделя - облачно, по-хладно и с по-значителни валежи над Западна България. По високите части на Рила и Пирин предстоят превалявания от сняг.

