Слънчево и топло в сряда, от четвъртък понижение на температурите

В сряда времето ще бъде предимно слънчево. Тази сутрин на места в низините има краткотрайни мъгли.

Максималните температури ще бъдат почти както вчера - между 23 и 31 градуса. В столицата - около 28, 31 градуса в Пловдив и 24 във Варна. Слабият до умерен вятър носи прохлада.

От утре - усилване на вятъра и понижение на температурите. Превалявания очакваме над Западна и Югоизточна България. В петък и събота - пак ветровито и по-хладно време, с валежи над Западните и Югоизточните райони.

Към неделя - облачно, по-хладно и с по-значителни валежи над Западна България. По високите части на Рила и Пирин предстоят превалявания от сняг.