Топлата вода, която ежедневно използваме за миене, готвене и дори пиене, може да се окаже сериозен риск за здравето. Ново изследване на Софийския университет и сдружение „Активни потребители“ установи, че в топлата питейна вода се съдържат средно 22 пъти повече бактерии, отколкото в студената.

В някои райони на София нивата достигат почти 70 пъти по-висока концентрация на микроорганизми.

Според авторите на изследването, липсата на дезинфектант (активен хлор) и недостатъчно високата температура на подгряване създават идеална среда за развитието на бактерии, включително опасни патогени като Legionella и нетуберкулозни Mycobacterium. Те могат да причинят тежки инфекции и пневмонии, особено при хора с отслабена имунна система, възрастни и деца.

Обичайно хората смятат, че топлата вода е по-чиста, защото е подгрята. Резултатите ни показват точно обратното – в нея бактериите не само оцеляват, а се размножават“, коментират от екипа.

Снимка: bTV

Какво показва изследването

Проби са взети от 14 локации в София, Пловдив и Плевен – градове с централно топлоснабдяване. Във всяко домакинство са тествани едновременно топла и студена вода, измерена е температурата и направени лабораторни анализи за наличие на бактерии, колиформи и E. coli.

В 12 от 13 проби топлата вода съдържа повече бактерии от студената.

Средната температура на топлата вода е 52°C, при препоръчителни 55°C според Световната здравна организация.

В нито една проба от подгрята вода не е открит активен хлор – основният дезинфектант, който убива микроорганизмите.

Най-засегнат район: кв. „Гео Милев“ в София, където е отчетено най-високо съотношение на бактерии топла/студена вода.

Една от най-тревожните констатации в доклада е, че в България няма нито един нормативен акт, който да урежда качеството и безопасността на топлата питейна вода. Наредба №9/2001 за питейната вода не споменава топлата, а правилата за топлоснабдяване касаят единствено техническите и търговски аспекти.

„В нормативната уредба няма нито дума за безопасността на хората, няма контролен орган, нито изисквания към доставчиците. Това е опасен пропуск, който трябва да бъде запълнен незабавно“, предупреждават експертите.

Какво препоръчват учените

Изследователите настояват институциите да предприемат спешни мерки:

Актуализация на Наредба №9/2001, така че в нея да бъдат включени изисквания за безопасност на топлата питейна вода.

Въвеждане на национална програма за мониторинг и редовно тестване на топлата вода в сгради с централно топлоснабдяване.

Определяне на контролен орган, който да следи за безопасността и да реагира при отклонения.

Експертите препоръчват на потребителите:

Не използвайте топлата вода за пиене, готвене или миене на зъби.

Източвайте студената вода за поне 1 минута, преди да я пиете – за да премахнете застоялата затоплена част от тръбите.

Почиствайте бойлера си и поддържайте температура над 60°C.

След дълго отсъствие от дома, източете водата от системата, преди първа употреба.

Най-уязвими са бебета, възрастни и хора с отслабен имунитет.

Резултатите на Софийския университет и „Активни потребители“ показват ясно: липсата на контрол върху топлата питейна вода е риск за общественото здраве. Докато институциите не въведат стандарти и мониторинг, българските граждани остават без защита срещу невидимия враг – бактериите в топлата вода.

