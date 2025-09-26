Държавата инвестира 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа на Брезник

Държавата ще инвестира 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той и вицепремиерът Атанас Зафиров са на посещение в града, чиято питейна вода беше замърсена с арсен, манган и фекалии.

„Голяма част от проблемите, които виждаме тук, са от години. Хората не могат да чакат – време е за позитивни решения“, каза вицепремиерът Зафиров, цитиран от БТА.

„Проблемът е ситуиран в град Брезник, в населените места около него няма проблем“, каза Иван Иванов. Той допълни, че Брезник е един от градовете, които страдат вследствие на климатичните промени. Проблемът е в липсата на водоизточници.

„От друга страна, мога да кажа, че Община Брезник може да бъде вземана за пример по отношение на това как се използват средствата по т.нар. общинска инвестиционна програма. Тук близо 90 процента от проектите на общината са именно за подмяна на водопроводната инфраструктура, която е в критично състояние. Кметът проявява разбиране – включително и за следващата година проектите ще бъдат такива“, допълни Иванов.

Като основен проблем регионалният министър посочи язовир „Красава“, където количествата вода са паднали драстично. Язовирът е основният водоизточник за общината. В него също има наситеност на манган. В следващите дни този манган ще бъде изолиран.

„Въпросът е да се намери допълнително количество вода, за да спре този режим“, каза министърът.

Брезник е на воден режим от края на ноември 2024 година. Тогава кметът на Община Брезник Васил Узунов издаде заповед, с която бе въведено режимно водоподаване.

„За да бъде прекратен водният режим в община Брезник, е необходимо да се осигури необходимият дебит от вода за града – 30 литра в секунда“, каза министърът. По неговите думи това може да бъде осъществено по два начина – чрез нови водоизточници или с нов въвеждащ водопровод през язовир „Студена“, който да бъде финансиран с държавни средства. Министър Иванов допълни, че ще бъдат положени всички усилия, включително ще бъдат изпратени представители на ръководството на холдинга на ВиК в Брезник, за да подпомагат в разрешаването на кризата.

Иван Иванов съобщи, че със съдействието на кмета на Брезник са разработени варианти за нови водоизточници, които до седмица ще бъдат пуснати в експлоатация, а първият вече работи: „Ще се изолира водата от язовира, която е негодна, така че брезничани да получат качествена вода“.