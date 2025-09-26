dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 21°
16 Облачно 21°
17 Облачно 20°
18 Облачно 20°
19 Облачно 19°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Държавата инвестира 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа на Брезник

В питейната вода на града бяха открити арсен, манган и фекалии

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:09 ч. 26.09.2025 г.

Държавата ще инвестира 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той и вицепремиерът Атанас Зафиров са на посещение в града, чиято питейна вода беше замърсена с арсен, манган и фекалии.

„Голяма част от проблемите, които виждаме тук, са от години. Хората не могат да чакат – време е за позитивни решения“, каза вицепремиерът Зафиров, цитиран от БТА.

„Проблемът е ситуиран в град Брезник, в населените места около него няма проблем“, каза Иван Иванов. Той допълни, че Брезник е един от градовете, които страдат вследствие на климатичните промени. Проблемът е в липсата на водоизточници.

Водата в Брезник – годна само за почистване на тоалетната

„От друга страна, мога да кажа, че Община Брезник може да бъде вземана за пример по отношение на това как се използват средствата по т.нар. общинска инвестиционна програма. Тук близо 90 процента от проектите на общината са именно за подмяна на водопроводната инфраструктура, която е в критично състояние. Кметът проявява разбиране – включително и за следващата година проектите ще бъдат такива“, допълни Иванов.

Като основен проблем регионалният министър посочи язовир „Красава“, където количествата вода са паднали драстично. Язовирът е основният водоизточник за общината. В него също има наситеност на манган. В следващите дни този манган ще бъде изолиран.

„Въпросът е да се намери допълнително количество вода, за да спре този режим“, каза министърът.

Лекар за опасната вода в Брезник: Арсенът и клостридиума са абсолютно недопустими (ВИДЕО)

Брезник е на воден режим от края на ноември 2024 година. Тогава кметът на Община Брезник Васил Узунов издаде заповед, с която бе въведено режимно водоподаване.

„За да бъде прекратен водният режим в община Брезник, е необходимо да се осигури необходимият дебит от вода за града – 30 литра в секунда“, каза министърът. По неговите думи това може да бъде осъществено по два начина – чрез нови водоизточници или с нов въвеждащ водопровод през язовир „Студена“, който да бъде финансиран с държавни средства. Министър Иванов допълни, че ще бъдат положени всички усилия, включително ще бъдат изпратени представители на ръководството на холдинга на ВиК в Брезник, за да подпомагат в разрешаването на кризата.

„Това е вид геноцид“: Арсен, манган и бактерии са открити във водата на Брезник

Иван Иванов съобщи, че със съдействието на кмета на Брезник са разработени варианти за нови водоизточници, които до седмица ще бъдат пуснати в експлоатация, а първият вече работи: „Ще се изолира водата от язовира, която е негодна, така че брезничани да получат качествена вода“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд

Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд
Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)

Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)
Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)

Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)
Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва

Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва
"Нашите депутати са в Япония, във Франция, в САЩ": Отново без кворум, парламентът се разпусна в 9:03 часа

"Нашите депутати са в Япония, във Франция, в САЩ": Отново без кворум, парламентът се разпусна в 9:03 часа
Тази сутрин
Снимка: Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Снимка: "По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
"По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
Снимка: С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
Лице в лице
Снимка: Д-р Мирослав Ненков, доц. Стойчо Стойчев и Йово Николов - гости в "Лице в лице"
Д-р Мирослав Ненков, доц. Стойчо Стойчев и Йово Николов - гости в "Лице в лице"
Снимка: Нелоялните търговски практики
Нелоялните търговски практики
Снимка: Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий