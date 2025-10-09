От Синдикалната организация на държавните служители в МВР излязоха с позиция относно темата за плащане на осигурителните вноски от държавните служители.

В нея се посочва, че тази тема се появява всяка есен с проектобюджетните преговори.

"Синдикалната организация на държавните служители в МВР не подкрепя идеята, лансирана през днешния ден като „пакет от десни мерки“, държавните служители да заплащат осигурителните си вноски.Тази идея се поднася като „реформа“, но всъщност е сезонна атака срещу статута на държавния служител", твърдят от синдикалната организация.

"Трябва да е пределно ясно, че заплащането на осигурителните вноски за сметка на републиканския бюджет не е привилегия, а компенсация за редица ограничения за всички служители, назначени в държавната администрация по служебни правоотношения", се посочва още в позицията.

"По закон държавните служители нямат право да работят при друг работодател освен като преподаватели във висше учебно заведение, не получават и добавки за клас прослужено време. Ако идеята бъде възприета и държавните служители поемат осигурителните си вноски, то ще е необходимо увеличаване на заплатите минимум с 20 процента за целия държавен апарат, което няма да доведе до свиване на държавните разходи, както и ще обезсмисли правния статут на държавната служба и всички ще преминат от служебни в трудови правоотношения по Кодекса на труда", посочват от синдиката.

"Относно „Работещите пенсионери“ - такива има в цялата държавна администрация. Политическите експерименти към хората с дългогодишна експертиза водят само до обезценяване на труда и професионализма и рушат граденото с години доверие.

Призоваваме за разум и без евтини политически заигравания, особено в системата на сигурността", казват още оттам.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK