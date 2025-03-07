Малкият син на фолкпевеца Тони Стораро - Емрах, публикува в социалните мрежи клипове от движещ се с над 250 км/ч автомобил.

Действието се развива на Околовръстното шосе в София.

На видеото се вижда и друг автомобил, който се движи с много висока скорост и най-вероятно става въпрос за гонка.

Припомняме, че през 2023 г. Емрах също публикува подобно видео, на което шофира с над 170 км/ч, отново в столицата.

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