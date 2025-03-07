Двама полицаи пострадаха леко при преследване на автокрадец, съобщиха от МВР. Инцидентът е станал миналата нощ, когато екипи на полицията в Пазарджик са засекли краден автомобил край Белово.

Мъжът успял да се качи и на автомагистрала "Тракия". Започнало преследване и близо до София криминално проявеният водач катастрофирал.

При инцидента леко пострадали двамата столични полицаи, които продължили преследването след пазарджишките им колеги.

Автокрадецът успял да продължи и след това произшествие и е заловен от пернишки полицаи, посочиха от МВР.

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