Шофьор се вряза челно с колата си в джип край Айтос, с опасност за живота е

64-годишен мъж е с опасност за живота в болница в Бургас след челна катастрофа, станала във вторник на пътя Айтос – Караново – Русокастро.

Инцидентът е станал около 11:23 часа вчера. 64-годишният шофьор управлявал лек автомобил с несъобразена скорост, предава БГНЕС.

В условията на десен завой, шофьорът губи контрол над колата, навлиза в насрещната пътна лента и се блъска челно движещия се там джип с бургаска регистрация.

64-годишният мъж е получил пневмоторакс и кръвоизлив в корема. С линейка той е транспортиран за лечение в болница "Сърце и мозък". Има опасност за живота му.

Шофьорът на блъснатата кола е израелски гражданин, живеещ в село Караново. Той е закаран в същата болница. Мъжът е само с контузия на гръдния кош и няма опасност за живота му.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase