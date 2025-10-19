Шофьор е „паркирал“ колата си снощи в изкоп във Видин. Кадри от инцидента бяха публикувани в социалните мрежи.

От кадрите се вижда, че изкопът е ограден с ленти, има и знаци.

Водачът е тестван за алкохол и наркотици и дрегерът е отчел 1,2 промила алкохол в кръвта, съобщават местни медии, като се позовават на информация от полицията.

В колата са пътували двама млади мъже. Шофьорът е задържан за 24 часа, а спътникът му е в болница. По предварителна информация няма опасност за живота му.

По случая е образувано е досъдебно производство.

